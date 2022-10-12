В США — новый опасный инцидент. Обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана — теперь это уже официальная информация. В МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах США, где ему выразили обеспокоенность в связи с происшедшим инцидентом и довели до сведения требование обеспечить безопасность посольства.

Террор отвратителен по определению. Но террор против дипломатов, людей, чья профессия — договариваться, тем более. А в том, что речь именно о терроре, сомнений нет.

При этом излишне напоминать: есть такой серьёзный международный документ — Венская конвенция. Согласно ей, за безопасность дипломатических представительств ответственность несёт страна пребывания. В переводе, за безопасность посольства Азербайджана в США отвечает США, за безопасность посольства в Лондоне — Великобритания, и т.д. И, по логике вещей, обеспечение безопасности посольства, как представляется, должно включать в себя не только выезд машин с «мигалками», когда на территорию дипмиссии летят камни. Это еще и оценка рисков возможного нападения, понимание, откуда оно может исходить и т.д. Особенно если речь идёт о таких странах, как США, Великобритания и т.д., с развитой правоохранительной системой, с профессиональными спецслужбами и т.д. Это, простите за шокирующую параллель, не Кения и Танзания, где местные правоохранители «прохлопали» подготовку синхронного взрыва посольств США 7 августа 1998 года.

Более того, писаные и неписаные законы дипломатии предусматривают «принцип взаимности». В Азербайджане безопасность дипломатических представительств обеспечивается на должном уровне, и каких усилий это требует от правоохранительных органов, можно догадаться. С учетом политической географии — тем более: желающих «пошалить» нашлось бы предостаточно, если бы такая возможность у них была. После терактов в Кении и Танзании в Баку расширили территорию посольства США, закрыли проезд по нескольким прилегающим улицам — с тем, чтобы обеспечить безопасность дипломатов. К своим международным обязательствам в нашей стране относятся серьезно, особенно если речь о безопасности диппредставительств. Но вместе с тем в Азербайджане, как представляется, могут рассчитывать на выполнение странами пребывания хотя бы базовых требований Венской конвенции в отношении диппредставительств Азербайджана.

Но вот этого отслеживания рисков и действий на упреждение не заметно от слова вообще. Более того, нет даже адекватного реагирования «по факту». Посольства и консульства Азербайджана в других странах в последние годы, к сожалению, слишком часто подвергаются атакам разного рода радикальных групп, в подавляющем большинстве случаев — армянских ультранационалистов. Подобные инциденты отмечены в Бейруте, в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе, в Лондоне, в Париже… Но ни в одном случае азербайджанская аудитория, к сожалению, не стала свидетелем адекватных мер со стороны правоохранительных органов тех стран, где подобные выходки были отмечены. Нет, конечно, полиция как бы приезжала. Но нет ни арестов, ни тем более судебных приговоров, и самое главное, нет решений в отношении организаций и структур, которые несут ответственность за нападения на дипломатические представительства Азербайджана.

А в том, что речь идёт не о мелком хулиганстве, сомнений, к сожалению, нет. За исключением нападения религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне, за этими выходками стоят политические структуры армянской диаспоры. Более того, во время «митингов» у посольств Азербайджана, которые очень быстр перерастали в бросание камней и попытки штурма здания, многие участники, вернее, соучастники были одеты в майки с символикой АСАЛА. Если кто забыл, эта армянская группировка в семидесятые-восьмидесятые годы устраивала теракты главным образом против дипломатических и коммерческих представительств Турции. На счету армянских террористов — захват заложников в посольстве Турции в Париже, взрыв у представительства Турции в ООН в Нью-Йорке, попытка взрыва в воздухе гражданского самолета…Жертвами армянских террористов стали 44 турецких дипломата. Затем АСАЛА как бы ушла в тень.

А сегодня, судя по многим признакам, идёт «проверка реакции». Еще летом 2020 года, во время июльских боев, в Брюсселе устроили митинг с фашистскими лозунгами, кидали камни на территорию дипмиссии так, что разбили голову журналистке, которая вела репортаж — сошло с рук. В Лос-Анджелесе напали на участников азербайджанской мирной акции — американские правоохранительные органы как бы начали расследование, но нет ни арестов, ни судебных приговоров. Более того, на свободу в США, вопреки протестам Турции и Азербайджана, вышел террорист АСАЛА Хампиг Сасунян, тот самый, который в 1982 году в Лос-Анджелесе застрелил турецкого консула Кемаля Арикана.

И, судя по всему, теперь армянские террористы «повышают ставки» — стреляют по посольском автомобилю. И тоже отслеживают реакцию — что дальше? Правоохранительные органы США предпримут адекватные меры или будут «смотреть в другую сторону»? Какой шаг будет сделан ими в следующий раз?

И если по совести, только ли сами террористы будут нести за это ответственность?

Нурани, обозреватель