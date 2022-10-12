Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает президента Беларуси Александра Лукашенко перестать вовлекать страну в конфликт в Украине. Об этом он заявил в среду по прибытии на двухдневное заседание министров обороны стран альянса, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, он ожидает, что «режим Лукашенко перестанет быть соучастником» конфликта. Он также утверждал, что НАТО видела, как «Беларусь была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине».

«Мы видели, как Беларусь была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Беларуси должен прекратить поддерживать военные усилия России», — добавил он.