Наш регион буквально пестрит знаковыми политическими событиями. Не ошибусь, если скажу, что жизнь региона «бурлит». Бесконечный поток информации осложняет процесс расстановки стратегических акцентов. А ведь именно от правильной расстановки акцентов и приоритетов зависит эффективность всей политики. Кроме того, правильные акценты позволяют объективно оценить ситуацию, придают политике стратегический характер и наводят «порядок» в процессе планирования работы. В противном случае без объективности и адекватности любые достижения будут иметь всего лишь временный характер.

Поэтому часто приходится наблюдать то, как радикалы с помощью информационных манипуляций пытаются искажать политическую действительность. Политическая история многих стран мира, а также теория политических технологий, очевидно, доказывают, что преднамеренное увеличение информационного поля «мусором» искажает цели и осложняет работу основных институтов политической системы страны.

Более того, избыток «информационного мусора» в сочетании с «яркими» эмоциями искажает в общественном сознании политические ориентиры. В результате чего формируются искривлённые политические стереотипы, которые становятся причиной неадекватного восприятия происходящих событий. Отчасти именно поэтому массовое тиражирование «информационного мусора» в сопровождении с эмоциональными комментариями является одним из излюбленных методов политических радикалов. «Информационный мусор» обостряет «политическую близорукость» населения. Адекватность, рационализм, здравый смысл, национальные интересы и гражданский долг остаются за пеленой эмоциональных всплесков радикалов. Развитие подобной разрушительной тенденции может привести к подрыву политической стабильности. Подрыв политической стабильности как раз и является заветной мечтой политического радикализма.

Развивая контекст правильной расстановки стратегических акцентов, хотелось бы обратиться к тексту выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева в Агдаме 5 октября, во время международной конференции на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня – как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период». Озвучим лишь одну конкретную цитату из выступления президента: «Мы реконструируем Карабах и Зангезур. И нисколько не сомневаемся в этом. Как бы дорого не обходилось, мы сделаем это. Это – наша национальная идея. Прежде наша национальная идея заключалась в возвращении земель, восстановлении справедливости и территориальной целостности, и весь азербайджанский народ сплотился вокруг данной идеи, подготовил себя к этому.»

Таким образом, президент сформулировал стратегический фундамент национальной идеологии постконфликтного периода. Следует принципиально подчеркнуть, что новая национальная идеология должна не только отразить в себе понятие «постконфликтный период», эта идеология должна обозначить смысловой облик новой реальности, на которую ссылался в своих выступлениях сам глава государства.

Если абстрагироваться от предвзятых и эмоциональных комментариев наших горе-радикалов, которые смещают акценты и фокусируют внимание общественности исключительно на «острые углы», то даже небольшой анализ выступлений президента позволяют нам определить стратегические и ценностные приоритеты новой национальной идеи постконфликтного периода.

В данном конкретном случае будем апеллировать понятиями, которые только на протяжении последнего месяца были озвучены главой государства во время выступлений и интервью. Обозначим некоторые стратегические приоритеты: развитие всего региона, обособление стратегического статуса всего региона, мир в регионе, справедливый мир, добрососедство, экономическая заинтересованность всех сторон, согласованность действий, интересы нации, стабильность, устойчивое развитие, полноценное партнерство, дух доверия, динамичность, гибкость, опора на народную волю, ответственность, преданность культурной идентичности, адекватность современным тенденциям, целостность общества, государство выступает гарантом обеспечения прав граждан и т.д.

Согласитесь, что перечисленные ценностные ориентиры как раз и могут быть гарантом развития всего региона и, нашей страны в частности. С помощью эмоционального информационного «мусора», которым заполняют интернет-пространство, пытаются сбить ценностные ориентиры и исказить политическую реальность. Позволю себе отметить, что именно здесь актуализируется пропагандистская роль патриотически настроенных политических партий и институтов гражданского общества. Надеюсь также и на то, что наука займет активную позицию в деле оформления национальной идеи постконфликтного периода.

Асиф Адиль