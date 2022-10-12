В Астане в среду состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкого лидера у стен резиденции Акорда встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президента Турции в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.