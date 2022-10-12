Президент РФ Владимир Путин отдал пальто главе ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну во время визита последнего в Петербург.

«Жестом внимания» назвал это решение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 октября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

На видео, которое разместил корреспондент того же пула, но из «Комсомольской правды», видно, как гость идет к машине в черном пальто, которого у него не было в начале встречи.

Песков отметил, что в Петербурге было прохладно. И что не будет проблемой, если пальто президенту не вернут: у него всё в порядке с верхней одеждой.