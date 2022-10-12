Генпрокуратура Армении обратилась в Службу национальной безопасности в связи с сообщениями о предполагаемой причастности гражданина Армении к теракту на Крымском мосту, передает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в прокуратуре изучили распространенные ФСБ России сообщения и публикации в различных СМИ.

Учитывая, что публикация содержала сообщения, свидетельствующие об очевидном преступлении, генпрокуратура перенаправила их в следственный департамент СНБ, поручив решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ России ранее заявила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

В рамках уголовного дела уже задержаны граждане России, Украины и Армении.