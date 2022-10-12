В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

О произошедшем наше дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения.

В связи с этим 12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в нашей стране, выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, а также доведено до сведения другой стороны требование обеспечения безопасности азербайджанского дипломатического представительства.

«Серьезную озабоченность вызывает систематический характер нападений на дипломатические представительства Азербайджана со стороны радикальных членов армянских общин за рубежом в последнее время, в том числе нападений и актов вандализма, совершенных против наших посольств в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах. Обеспечение безопасности наших дипломатических представительств за рубежом — это обязательство, взятое на себя принимающей страны международной конвенцией. В связи с этим мы еще раз подчеркиваем необходимость проведения соответствующих расследований в связи с каждым произошедшим инцидентом и обеспечения безопасности наших посольств, а также наших дипломатов на необходимом уровне.

Напомним, что после провозглашения независимости Армении в 1991 году, с целью осуществления территориальных претензий к Азербайджану, армяне превратили террор в инструмент государственной политики и в процессе оккупации территорий Азербайджана широко использовали средства террора в различных местах нашей страны, а также совершали террористические акты в городе Баку. Как известно, жертвами армянского террора стали 24 турецких дипломата, работающих в разных странах мира.

С сожалением хотим отметить, что никто не был привлечен к ответственности в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджана и членов азербайджанских общин, совершенными в последние дни, а также в 2020 году в европейских столицах и в Лос-Анджелесе. Именно эта безнаказанность побуждает радикальные армянские группировки прибегать к новым провокациям.

МИД АР решительно осуждает преступные действия радикальных сил в зарубежных странах, направленные против азербайджанских дипломатических представительств, дипломатов и их собственности, основанные на ненависти, и требует, чтобы структуры, ответственные за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах, подходили к своим обязанностям с полной ответственностью.

Следственные мероприятия, связанные с нападениями на наши дипломатические представительства за рубежом, будут находиться под контролем МИД», — говорится в сообщении.