В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали ерундой всю деятельность ФСБ и СК РФ в ответ на обвинения в организации взрыва на Крымском мосту.

«Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста» — заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.