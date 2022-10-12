Кризис в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отсутствует, Казахстан продолжает выполнять свои обязательства в рамках договоренностей. Об этом заявил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

«Никакого кризиса нет. В плане участия нашего государства у нас все стабильно. Республика Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблем нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас все в порядке», — цитирует министра информационно-аналитический портал informburo.kz.

По его словам, вопросы военного сотрудничества с Россией отработаны и подписание новых договоренностей во время визита российского лидера Владимира Путина в Астану не планируется. «По военному сотрудничеству у нас все вопросы уже отработаны. <…> Мы исходим из целесообразности. Если мы считаем, что это выгодно для нашего государства, мы идем по этому пути, по нашим интересам. На сегодняшний день никаких проблем [с Россией] у нас нет. Все в рамках договорных обязательств», — подчеркнул Жаксылыков.