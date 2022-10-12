Федеральная Служба безопасности России установила, что организатором взрыва на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

В информации отмечается, что выявлено 12 человек, причастных к подготовке террористического акта на Крымском мосту, 8 из них задержаны. Это пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Отмечается, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

«К организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения. При содействии гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных граждан России были изготовлены документы о том, что получателем груза является несуществующая фирма в Республике Крым», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, взрывное устройство для теракта было замаскировано в рулоны с пленкой, взрывчатку отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)», — говорится в сообщении.

ФСБ России опубликовало видео досмотра фуры, взорванной на Крымском мосту.