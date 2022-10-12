Массированный ракетный обстрел территории Украины был запланирован до назначения Сергея Суровикина новым командующим войсками оккупантов на войне. Главной целью ударов стало восстановление публичного имиджа российского Министерства обороны.

Такое мнение высказали эксперты из Института изучения войны (ISW).

По мнению специалистов, Суровикина также могли назначить именно для того, чтобы реанимировать хорошее отношение к Минобороны РФ после ряда провалов.

Отмечается, что кто бы ни был назначен командующим, он бы руководил нанесением ударов крылатыми ракетами по Украине.

Назначение Суровикина также может быть связано с российскими информационными операциями по восстановлению репутации командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина после неудач России вокруг Лимана в рамках более широкой кампании по укреплению общественного мнения о российском военном командовании. Его публично назвал виновным в успехе контрнаступления ВСУ глава Чечни Рамзан Кадыров.