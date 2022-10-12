Вскоре украинские военные получат еще четыре американских HIMARS. Реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

«Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра (12 октября)», — отметил чиновник.

Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.

Глава Минобороны поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что «на четыре создателя хлопка в Украине стало больше».