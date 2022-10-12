Белый дом смягчил тон высказываний американской администрации о пересмотре отношений с Саудовской Аравией в свете решения объединения ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.

«Мы не объявляем тут, так сказать, об официальном пересмотре политики, проводящемся специальной командой, или о чем-то подобном. Мы говорим, что, по мнению президента [США Джо Байдена], отношения надо подвергнуть пересмотру. И нам необходимо подумать о том, как они будут выглядеть в перспективе, чтобы лучше всего отвечать нашим национальным интересам, интересам американского народа», — заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, очертить какие-то временные рамки такого обзора, представить дальнейшие возможные планы, касающиеся выстраивания Вашингтоном отношений с Эр-Риядом, в настоящее время не представляется возможным.

Представителя Белого дома также попросили пояснить, почему США не проводят схожий пересмотр отношений с какими-то другими участниками объединения ОПЕК+. «Да, это было решение картеля ОПЕК+. Однако ясно, что Саудовская Аравия является лидером этого картеля», — ответил сотрудник СНБ. Он имел в виду решение о предстоящем сокращении объемов добычи нефти.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за интеграцию «сетей, структур, архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны [США и арабских союзников] на Ближнем Востоке». Американская администрация исходит из того, что такая интеграция отвечает национальным интересам не только США, но и арабских государств, отметил представитель СНБ.