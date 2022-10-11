В Ташкенте продолжается чемпионат мира по дзюдо.
В очередной день соревнований представитель Азербайджана Зелим Коцоев в поединке за бронзовую медаль одолел бельгийского спортсмена Никофорова.
В Ташкенте продолжается чемпионат мира по дзюдо.
В очередной день соревнований представитель Азербайджана Зелим Коцоев в поединке за бронзовую медаль одолел бельгийского спортсмена Никофорова.
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