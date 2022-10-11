Премьер-министр Наталья Гаврилица призвала бизнесменов из Азербайджана инвестировать в Молдову. Об этом она заявила на встрече с бизнес-сообществом Азербайджана.

Гаврилица отметила, что власти Молдовы продолжат обеспечивать благоприятный инвестиционный климат и необходимые условия для развития успешного бизнеса и создания рабочих мест.

Она предложила азербайджанским инвесторам проанализировать выгодные условия, предлагаемые свободными экономическими зонами, индустриальными и IT-парками в Молдове.

«Не только моя страна видит в Азербайджане сильного и надежного партнера. Это видение разделяет Брюссель, а также ключевые столицы ЕС. Правительство, которое я возглавляю, рассматривает европейскую интеграцию как компас, который помогает нам оправдывать ожидания наших граждан и компаний, ведущих бизнес в нашей стране. В этом смысле мы действительно привержены реформам, которые уже ускоряют экономический рост», — сказала Гаврилица.

«Выбирая Республику Молдова, думайте не только как о небольшом рынке с населением менее 3 миллионов человек, но и как о точке доступа к рынкам ЕС, где приветствуются и ценятся товары, поступающие из моей страны. Поскольку мы активно работаем над тем, чтобы стать полноправным членом европейской семьи, мы открыты для бизнеса для всех, кто хочет изучить возможности, которые может предложить моя страна. Правительство полностью привержено поощрению инвесторов, и я надеюсь, что все планы, которые мы обсуждаем в эти дни, превратятся в новые деловые партнерства», — отметила она.