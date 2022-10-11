Межгосударственные отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном активизировались и вступили в совершенно новый этап стратегического партнерства. Это стало возможным во многом благодаря личному вниманию и поддержке президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.

Он особо отметил широкую деятельность главы нашего государства, направленную на обеспечение и защиту национальных интересов нашей страны и укрепление его международного авторитета среди мирового сообщества, и сказал: «Ваше личное внимание и стремление к углублению сотрудничества с Кыргызстаном по всем направлениям приветствуются. встречают уважение и поддержку в нашей стране. Хочу подчеркнуть, что развитие отношений стратегического партнерства с нашим проверенным временем братом Азербайджаном имеет для нас большое значение».