Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о продолжающихся второй день массированных обстрелах украинских городов. Он назвал российские удары «второй волной террористической атаки».

По его словам, за сегодняшние утро российские военные выпустили 28 ракет — из них 20 были сбиты. Также Россия запустила более 15 беспилотников. Почти все — иранские дроны-камикадзе, и большую часть из них удалось сбить.

Президент отметил, что восстановительные работы по всей стране идут эффективно, и если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновились бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые «террористы повредили вчера».

«Сегодня Россия дополнительно добилась только одного: небольшого затягивания нашего восстановления», — отметил он.

