Открытие парка кыргызско-азербайджанской дружбы имеет символическое значение. От имени всего азербайджанского народа хочу выразить признательность президенту Кыргызстана за такое отношение к нашей стране и народу. В этом парке мы также видим мечты президента Кыргызстана, его планы по развитию города, созданию комфортных, хороших условий для жителей других городов и сел Кыргызстана.

Такое мнение высказал президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.

«У нас была возможность подробно обсудить не только двусторонние вопросы повестки дня, но и планы в более широком смысле, поговорить о видении будущего. Я увидел, что у президента Кыргызстана есть четкое понимание того, куда движется кыргызское общество – мир, безопасность, национальные корни, общие турецкие корни. Все это оценивают в Азербайджане с большим уважением, равно как и то внимание, которое уделяется памяти гениальных детей азербайджанского народа», — сказал глава государства.

Отметив, что он вместе с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым примет участие в мероприятиях, проводимых в школах имени великих сынов азербайджанского народа Гейдара Алиева и Низами Гянджеви, президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане высоко ценят отношение Кыргызстана к нашим выдающимся деятелям и считают это проявлением братства.