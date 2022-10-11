Соединённым Штатам не нужен конфликт с Россией, власти страны не собираются отправлять войска в Украину. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он также говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не видит признаков того, что Москва ведёт подготовку к применению какого-либо вида оружия массового уничтожения на территории Украины.