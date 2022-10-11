В духе стратегического партнерства мы провели предметные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими государствами, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом заявил президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов в Бишкеке.

Подчеркнув, что переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, что характеризует братские отношения между государствами, президент Кыргызстана сказал: «Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства . Мне приятно отметить, что начало деятельности Межгоссовета и подписанные сегодня соглашения являются наглядным показателем активного развития нашего сотрудничества в политической, торговой и инвестиционной сферах.