Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, вызванных ею в Украине.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского к ЮНЕСКО.

«Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения влечет за собой в другой стране», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия — Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что российское председательство обесценивает сам институт — его вес, его репутацию.

«Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки», — сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2600 образовательных объектов в Украине.