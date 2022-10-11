Лидеры стран G7 во вторник вновь заявили о готовности продолжать поддерживать Украину, поставлять ей вооружения и оказывать гуманитарную помощь.

«Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по итогам виртуальной встречи.

В документе отмечается, что эти страны готовы предоставлять Киеву «финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей Украины в военной технике и средствах обороны», — сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры стран G7 подчеркнули, что будут помогать Украине и в подготовке к зимнему периоду.

В G7, помимо прочего, вновь осудили недавние удары по украинской территории. Лидеры этих стран также призвали Белоруссию не оказывать поддержку российским военным.

Помимо этого, в «семерке» приветствовали проведения расследования в отношении инцидентов с утечками газа с трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».