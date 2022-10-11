Власти США рассчитывают «в самом ближайшем будущем» передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <…> в самом ближайшем будущем», — сказал он, отказавшись назвать точную дату.

Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но объявлений пока нет.