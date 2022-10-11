Как отметил Садир Нургойевич, полгода назад мы принимали его в Баку, а сегодня я нахожусь в Бишкеке. Это говорит о том, что мы намерены быстро реализовывать задуманное и нацелены на результат. Должен с удовлетворением сказать, что часть того, что мы наметили во время бакинской встречи, уже реализована.

Такое мнение высказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов в Бишкеке.

Прежде всего, подчеркнув решение о создании совместного кыргызско-азербайджанского фонда развития, глава государства сказал: «Этот фонд будет служить развитию, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и созданию дополнительных предпосылок для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере».