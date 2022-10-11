Генсек Совета Европы приветствует встречи на высоком уровне между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила на осенней сессии ПАСЕ.

Она добавила, что приветствует процесс обмена военнопленными между двумя странами, отметив, что подобные гуманитарные жесты всегда должны приветствоваться.

Пейчинович-Бурич также указала на важность мирного решения проблем между государствами-членами СЕ и высоко оценила недавние встречи на высоком уровне между Азербайджаном и Арменией.