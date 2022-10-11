Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса намечено на 14 октября. В повестку заседания предложено включить 22 вопроса, уточняет «Репорт».

На заседании будут обсуждаться проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики «О борьбе с торговлей людьми» (второе чтение), о внесении поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение), о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение) и др.