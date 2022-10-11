Президент Украины призвал ввести санкции против энергосектора РФ в ответ на удары по его стране. «Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом.

Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России. Ноль прибыли для государства-террориста», — заявил он.

Также Зеленский заявил, что Россия должна быть полностью изолирована и наказана за референдумы и аннексию украинской территории.

Зеленский заявил, что РФ выпустила за сегодняшнее утро по территории Украины 28 ракет: «Каждые 10 минут я получаю сообщения о применении противником иранских «Шахидов». Как пример, за час этого утра: 5:01 сбит «Шахид» над Черным морем, 5:11 — еще один сбит, 5:13 — еще один, 5:28 — снова «Шахид», 5:30 — еще «Шахид», 5:36, 5:39, снова «Шахиды» и так каждый час».

