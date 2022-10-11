Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского на совещании G7.

«Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на «Рамштайне» я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы», — сказал он.

Зеленский также обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, премьер-министру Британии Лиз Трасс, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Японии Фумио Кисиде с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щита для Украины.

«Госпожа премьер Трасс, господин премьер Трюдо, господин премьер Кисида, господин президент Мишель и уважаемая Урсула, я прошу вас усилить общие усилия, чтобы помочь финансово создать воздушный щит для Украины», — добавил глава государства.