Лидеры стран «Большой семерки» должны отказаться от каких-либо переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку он понимает только язык террора и ультиматумов.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского на заседании лидеров стран G7.

Он призвал лидеров государств «Группы семи» признать очевидный факт — что с нынешним руководителем РФ не может быть диалога.

По словам Зеленского, Путин сам отверг диалог, не смотря на все попытки Украины договориться о мире в течение лет. «Он говорит ультиматумами. Террор — это и есть его отношение к миру, к другим людям», — добавил президент.

Обращаясь к лидерам G7, Зеленский отметил, что общество не поймет их, если они не оборвут какие-либо переговоры с руководителя России после российских ударов, всех убийств и издевательств над мирными людьми и международным правом.

«Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России — который будет признавать устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир — и этот человек в Москве», — добавил президент.