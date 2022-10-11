Кыргызстан настроен на системное и долгосрочное сотрудничество с братским Азербайджаном и готов к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях.

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на состоявшемся в Бишкеке заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

“Кыргызстан неизменно придерживался позиции о территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах. Мы Вам признательны за то, что Вы поддерживаете все инициативы Кыргызстана на международной арене. Наши страны активно взаимодействуют в таких авторитетных международных организациях и структурах как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОТГ, ОИС и Движение неприсоединения”, — отметил президент Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что государственный визит президента Азербайджана и проведение Межгосударственного совета придаст новый импульс двухсторонним связям.