Россия не получала по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о проведении переговоров между Москвой и странами Запада на территории Турции.

С данным заявлением сегодня на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«До начала брифинга мы не получали по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о проведении переговоров между Москвой и Берлином, Парижем, Лондоном и Вашингтоном на территории Турции. Еще раз могу подтвердить то, что мы сказали вчера. Не знаю, ситуация динамично меняется. Я не знаю, что будет дальше. В период подготовки к брифингу мы такой информации не получали», — отметила Захарова.