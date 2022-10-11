Дружба кыргызского и азербайджанского народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей.

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на состоявшемся в Бишкеке заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

Президент Кыргызстана отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиев демонстрирует подлинные отношения стратегического партнерства между двумя братскими странами.

“В нынешнем году наши страны отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве. Через три месяца у нас новый юбилей – 30-я годовщина установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с хорошими результатами. Наше сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства”, — сказал президент Кыргызстана.