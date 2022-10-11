Вопрос нехватки в Азербайджане некоторых лекарственных препаратов поднял на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Руфат Гулиев, сообщает Minval.az.

По его словам, с этой проблемой к нему обратились врачи. Они сообщили, что в аптеках исчез адреналин. Его нет больше месяца.

«Врачи отмечают, что именно по этой причине в стране остановлены десятки операций. Лекарство стоимостью 1,5 манатов теперь продается из-под полы за 150-200 манатов. Во-вторых, исчез физиологический раствор глюкозы и хлорофилла водорода. Эти препараты импортируются из Украины. Я понимаю, что в Украине идет война и есть определенные проблемы с доставкой лекарств. Однако данные препараты в свободной продаже в Турции. Нужно организовать доставку препаратов в Азербайджан из Турции. Нельзя затягивать с решением этого вопроса», — сказал депутат.

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