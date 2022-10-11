Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедших в марте в Стамбуле российско-украинских переговорах стороны были готовы согласовать «подход к урегулированию» ситуации. Министр отметил, что договориться о перемирии могли на условиях Киева. В срыве договоренностей он обвинил Великобританию и США.

«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации на принципах, предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации»,— заявил Лавров в эфире программы «60 минут». Какие условия выдвигала тогда Украина, он не уточнил, отмечает «Коммерсант».

Он убежден, что переговоры были прекращены «по прямому приказу США и Лондона». Сергей Лавров утверждает, что «этой войной заправляют англосаксы, которые полностью контролируют режим Зеленского», и «к ним пытаются пристроиться поляки и прибалты». По словам главы МИДа, Россия «никаких серьезных предложений о вступлении в контакт не получала». «Были не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, формулируя конкретные предложения»,— заявил министр, не вдаваясь в детали.

Господин Лавров сказал, что Россия «никогда на переговоры не напрашивалась». «Стамбульский раунд переговоров был начат по просьбе Украины, мы откликнулись позитивно. Сами инициаторы этого процесса по окрику из-за океана прекратили»,— уверяет глава российского МИДа.