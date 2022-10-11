В результате ракетных обстрелов Гянджи армянскими ВС 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года были умышленно убиты 26 человек (25 граждан Азербайджана и один гражданин России) — 10 мужчин, 10 женщин и шесть детей.

Об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, в ходе «круглого стола», посвященного второй годовщине террора, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.

Он сказал, что из убитых пять человек были старше 60 лет, один — в возрасте до 5 лет, пять человек — в возрасте от 5 до 18 лет.

«86 мужчин, 57 женщин и 32 ребенка, в общей сложности 175 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них 24 человека в возрасте старше 60 лет, 21 — в возрасте от 5 до 18 лет и 11 человек — в возрасте до 5 лет», — сказал Сафаров.

Он отметил, что в ходе ракетных атак Армении на город Гянджа 11 и 17 октября 2020 года шесть семей были уничтожены полностью.