Турция не согласна с введением односторонних санкций против России и считает, что разрыв отношений Запада с РФ «неизбежно скажется на всех». Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу TVNET министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями. Необходимо обеспечить жизнеспособное прекращение огня и справедливый мир для Украины. Как Турция мы поддерживаем территориальную целостность Украины», — отметил глава МИД.

Продолжение военных действий на Украине затрудняет установление мира между Москвой и Киевом, сказал Чавушоглу.

«К сожалению, переговорный и мирный процессы отошли на второй план. Продолжение военных действий затрудняет установление мира между Россией и Украиной. Мы с самого начала придерживались принципиальной политики. Мы не нарушали политику баланса. Мы принимали решения, которые не нравились России. Но если бы мы присоединились к западным санкциям против России, то невозможно было бы добиться заключения зерновой сделки», — считает глава МИД Турции.

Чавушоглу также вновь заявил, что Запад должен вести диалог с РФ, иначе нельзя будет достичь договоренностей о прекращении огня. По его словам, «Турция — единственная страна НАТО, чьи представители с начала войны совершали визиты как в Украину, так и в Россию».