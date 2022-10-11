Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 11 октября, прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

Борт президента Азербайджана приземлился в международном аэропорту «Манас».

На флагштоках аэропорта были вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики, расстелена ковровая дорожка, вдоль которой выстроен почетный караул.

Высокого гостя в аэропорту встретил президент Садыр Жапаров. Для глав двух государств была представлена концертная программа.

В рамках государственного визита лидеры Кыргызстана и Азербайджана проведут двусторонние переговоры, примут участие в Первом заседании Межгосударственного совета.

Помимо этого, в рамках визита состоится открытие парка «Дружбы Кыргызстана-Азербайджана», а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.