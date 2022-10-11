Увеличена материальная ответственность военнослужащих за ущерб, причиненный государству, сообщает Minval.az.

Это нашло отражение в законопроекте «О внесении изменений в Положение о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный государству».

Согласно проекту, военнослужащие и участники военных сборов несут ответственность в размере ущерба, причиненного в результате небрежного исполнения ими своих служебных обязанностей, предусмотренных уставами, приказами и иными актами Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Во всех случаях, где не предусмотрены иные пределы материальной ответственности, военнослужащие и курсанты, находящиеся на временной военной службе, несут ответственность в размере трехмесячного материального обеспечения, а военные должностные лица, участники сборов несут ответственность в месячном размере ежедневных расходов, а остальные военнослужащие несут ответственность в размере, не превышающем двухмесячного материального обеспечения.