Парламент одобрил важное соглашение с Израилем.

Пассажиры из Азербайджана и Израиля будут проходить упрощенный контроль при пользовании воздушным транспортом, сообщает Minval.az.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения Соглашения «О воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль».

В документе отмечается, что подписанное 30 июня 2022 года в Тель-Авиве соглашение с целью установления воздушного сообщения между Азербайджаном и Израилем, состоит из 25 статей и приложений.

Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции, применимыми к международному воздушному сообщению. В соответствии с соглашением договаривающаяся сторона имеет право в письменной форме указать одну или несколько авиакомпаний другой стороны для выполнения согласованных услуг на указанных маршрутах.

Также пассажиры, багаж и грузы, следующие транзитом непосредственно через территорию государства-участника, и не покидающие отведенной для этого зоны в аэропорту, будут проходить только упрощенный досмотр, за исключением мер авиационной безопасности.

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