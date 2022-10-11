Новая Зеландия ввела санкции против 51 российского бизнесмена и 24 чиновников, связанных с оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли страны.

В санкционный список попали:

глава правления «Газпромбанка» Андрей Акимов;

совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов;

гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков;

экс-председатель совета директоров корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков;

президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и другие.

Также экономические ограничения ввели против «председателя» оккупационного «правительства» Запорожской области Антона Кольцова, заместителя «председателя» «правительства» Херсонской области Владимира Беспалова, «министра» топлива и энергетики «ЛНР» Константина Завизенова и еще 21 должностного лица.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута отдельно отметила санкции против Андрея Акимова — у миллиардера есть недвижимость в Новой Зеландии.

Ему и его семье запретили въезд в страну, принадлежащие ему самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии. Также введены санкции против его компании Evraz.

Также власти Новой Зеландии ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также ограничения в нефтегазовой сфере.