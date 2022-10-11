«Состояние расположенного в Агдаме кургана Султанбуд вызывает беспокойство».

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, передает Report.

По ее словам, этот курган – один из древнейших памятников на Южном Кавказе: «Состояние кургана следует изучить. Вокруг памятника ведутся строительные работы. Обращаюсь к местным структурам, чтобы они немедленно приостановили строительные работы»