«Состояние расположенного в Агдаме кургана Султанбуд вызывает беспокойство».
Об этом сказала депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, передает Report.
По ее словам, этот курган – один из древнейших памятников на Южном Кавказе: «Состояние кургана следует изучить. Вокруг памятника ведутся строительные работы. Обращаюсь к местным структурам, чтобы они немедленно приостановили строительные работы»
Вот именно! В Азербайджане много до сих пор не раскопанных археологами курганов! Во всём мире курганы являются наследием древней культуры и археологическими объектами. Нельзя на них и возле них вести какие-то строительные работы, пока археологи не исследовали их полностью!