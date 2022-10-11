Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы заставить Киев согласиться на переговоры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Выступая в мероприятии The Cipher Brief, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в массированных ракетных ударах не было никакого военного смысла, поскольку украинские воины продолжат освобождать территории. В то же время Россия пыталась повлечь за собой гуманитарную катастрофу, чтобы спровоцировать очередную волну миграции и психологически сломать украинцев.

«То, что они сейчас делают — это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не подчинимся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства», — заявил Ермак.