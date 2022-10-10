Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный похвалил работу украинских сил ПВО.

По его словам, они проявили «профессионализм и преданность делу» в ситуации, когда Россия «одновременно по всем направлениям» применяла крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

«Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве», — отметил он. По данным Генштаба ВСУ, Украина сбила 46 из 87 российских ракет и 15 из 26 беспилотников.

Но, несмотря на это, украинские власти признают, что энергетическая инфраструктура страны серьезно пострадала.

Кроме того, от ударов пострадала центральная часть Киева.