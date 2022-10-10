Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это только вопрос времени.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут получаю уведомление о сбитии иранских «Шахидов».

Поэтому соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность есть. Но мы – боремся. Я благодарю наши Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые были задействованы сегодня! Украину невозможно запугать. Только больше объединить», — отметил президент.

«Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное.

Верьте в себя, в Украину, в Вооруженные Силы Украины и в нашу победу!», — сказал украинский лидер.

