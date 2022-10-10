10 октября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал недавние встречи как позитивные шаги на пути к прочному мирному соглашению. В этой связи он подчеркнул важность встреч, состоявшихся на уровне министров иностранных дел в Женеве и на уровне лидеров стран в Праге. Госсекретарь также отметил важность встречи, состоявшейся между представителями Азербайджана и Армении в Белом доме по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Оценив возвращение Азербайджаном 17 пленных армян как положительный шаг, Блинкен заявил, что США готовы оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и выяснении судьбы пропавших без вести, а также решении других гуманитарных вопросов.

В то же время госсекретарь коснулся важности проведения переговоров по мирному соглашению в конкретные сроки и высоко оценил обсуждение вопросов обеспечения прав и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе. Энтони Блинкен отметил обнаружение в Азербайджане массового захоронения и выразил соболезнования главе государства.

В свою очередь президент Ильхам Алиев положительно оценил состоявшуюся в Женеве первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства также выразил надежду, что заявление, принятое по итогам встречи в Праге, будет способствовать мирному процессу. Президент Ильхам Алиев выразил убеждение, что если Армения проявит политическую волю, то до конца этого года может быть подписано мирное соглашение.

В то же время глава государства коснулся встреч, состоявшихся между представителями Азербайджана и Армении по инициативе как Энтони Блинкена, так и Джейка Салливана, оценив их как шаги к миру. Президент Азербайджана напомнил, что более 3900 наших соотечественников считаются пропавшими без вести после Первой карабахской войны, и отметил важность предоставления Арменией информации о местонахождении массовых захоронений. Президент Ильхам Алиев попросил госсекретаря США использовать свои возможности для решения этого вопроса. Глава государства сообщил, что Международный комитет Красного Креста располагает определенной информацией о местонахождении некоторых массовых захоронений, основанной на показаниях свидетелей и другой информации.

На встрече также обсуждалось будущее развитие азербайджано-американских отношений.