Проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины. При этом Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Владимир Путин.

Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня… Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко указано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем, это невозможно», — подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что переговоры с РФ будут с новым руководством, но не на условиях России, а на условиях, которые будут устраивать Украину.