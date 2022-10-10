10 октября 2022 года vинистр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Йозефом Борелем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были оглашены итоги четырехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Французской Республики Эммануэля Макрона, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и вытекающие из этого вопросы.

Верховный представитель Европейского Союза Борель проинформировал о подготовке миссии Европейского Союза. Сторона ЕС высоко оценила итоги встречи в Праге и отметила приверженность ЕС установлению мира и стабильности в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил свои ожидания от встречи в Праге с точки зрения содействия миру в регионе. При этом он подчеркнул, что элементы мирного соглашения были представлены армянской стороне в ходе женевской встречи, и важно как можно скорее начать работу над этим и делимитации.

В ходе телефонного разговора обменялись и другими вопросами, представляющими взаимный интерес.