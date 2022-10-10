Докладчик ПАСЕ Пол Гаван приветствовал создание миссии Европейского Cоюза азербайджано-армянской границе.

Гаван в ходе обсуждения на осенней сессии ПАСЕ вопроса о боевых действиях между Азербайджаном и Арменией выразил надежду, что эта миссия сыграет важную роль в построении диалога и доверия между двумя странами.

Он добавил, что миссия ЕС приступит к работе на азербайджано-армянской границе в октябре и продлится два месяца.

«Хотя два месяца – это короткий срок, одно из самых главных вещей – то, что эта миссия – результат совместных усилий лидеров двух стран, президента Франции и главы Совета Евросоюза. Надеюсь, что эта миссия поможет наладить диалог между двумя странами», — отметил Гаван.