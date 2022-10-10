Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и подчеркнули важность разработки мирного договора.

Собеседники коснулись результатов состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность разработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также осуществления работ по делимитации границы и обеспечения деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Премьер-министр Армении также поделился своими впечатлениями относительно встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Энтони Блинкен выразил готовность США и впредь способствовать переговорному процессу, а также установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.