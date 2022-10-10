Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли «здраво оценить ситуацию» с войной в Украине, поэтому некоторые из них «теперь думают, как пережить грядущую зиму».

«Новая эра превращается в век конфликтов, а не в век процветания, мира и справедливости. Богатые становятся еще богаче, а разрыв между различными группами населения увеличивается. Миллиарды людей от Африки до Азии испытывают трудности с доступом даже к основным продуктам питания. Мы наблюдаем ухудшение этой мрачной картины. Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, как мы переживем эту зиму. У нас такой проблемы нет», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.